La maison de la poésie devient “Comme un bal de fantômes”, avec Eric Poindron

Avec son recueil, Eric Poindron nous mène, avec une belle érudition, dans un univers de jardins peuplés de chats, de livres, de poètes, de fantômes... Plus qu'un livre poétique, c'est une ode à la poésie elle-même, avec ses hommages et ses collections de merveilles. Et les lecteurs pourront bientôt s'en rendre compte en direct.

Poète, collectionneur, curieux, bibliophile, Eric Poindron poursuit son exploration littéraire dans de nombreux et singuliers horizons.



Dans Comme un bal de fantômes - Meilleur recueil poétique 2017 - La Cause Littéraire -, il propose un livre de poésie sous la forme d’une conversation avec les poètes aimés, comme s’il parcourait en vers libres les travées de sa bibliothèque personnelle : on y croise Cendrars, Nerval, Larbaud, Brautigan, Perros et bien d’autres dans des textes ouverts au flux de la vie et de la pensée, à ses accidents et ses épiphanies.





Dans le même temps, des paysages enneigés et des souvenirs d’enfance resurgissent, et une vie se dessine. Pendant une soirée, Eric Poindron fera entendre cette poésie portes grandes ouvertes, et fera sans doute revivre quelques fantômes, en partageant son goût pour les livres et auteurs rares, les histoires étranges et les émotions simples.



Rendez-vous à la Maison de la poésie, le 7 février, à 19h