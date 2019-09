La maison Penguin s'engage pour la protection des manchots

A real penguin “interned” at our book distribution center! Thanks to @MarylandZoo for letting us borrow one of their animal ambassadors. pic.twitter.com/uIwFrb5FHg — Penguin Random House (@penguinrandom) September 19, 2019

Faut-il se préoccuper du fait que l'opération de Penguin vise à la protection des manchots du Cap, en Afrique du Sud, et non des pingouins ? Sans doute pas. Ou de cette tendance à mettre en scène et utiliser un animal qui n'a rien demandé dans une vidéo promotionnelle ? Peut-être un peu plus.Mais le manchot de la vidéo provient du zoo du Maryland, ce qui signifie qu'il est sans doute habitué à la présence de l'Homme. Il fait d'ailleurs partie des « manchots ambassadeurs » du zoo, et voyage régulièrement dans les écoles et autres lieux d'éducation, pour sensibiliser à sa cause et celle de ses congénères.L'opération organisée par la maison d'édition a pour objectif de collecter des dons pour le zoo du Maryland, qui assure que l'argent réuni sera utilisé pour la protection de la faune sauvage. Et en particulier pour la préservation des lieux de vie des manchots du Cap, en Afrique du Sud.Comme d'autres animaux sur la planète, ces mignonnes petites créatures souffrent à la fois de la pollution, tant de la terre que de la mer, et de la surpêche, qui les prive de nourriture. Autrement dit, les manchots font face à une extinction progressive : en 100 ans, 90 % de la population a disparu...Il est possible d'effectuer soi-même un don à cette adresse