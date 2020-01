La marketplace d'Amazon “extrêmement préjudiciable ” à l’industrie du livre

Depuis juillet 2019, la Commission européenne se préoccupe d’un « éventuel comportement anticoncurrentiel », instauré par Amazon. La procédure d’examen ouverte fait suite à l’enquête préliminaire de septembre 2018, et confirme qu’il y a bien un sujet. Plusieurs points doivent d’ailleurs être examinés : les accords conclus entre les vendeurs et la firme, le rôle des données ou encore leur utilisation.Dans ce combat, la Booksellers Association a décidé d’apporter sa contribution. Elle émane de ses membres, et démontre que l’utilisation des données que collecte la firme va bien au-delà du simple fonctionnement de la marketplace.Le document fourni indique en effet qu’au cours des dernières années, la marketplace a pris une place colossale. Et ce, « grâce à une stratégie commerciale conçue pour saper et éventuellement élimer la concurrence ». Que l’on parle d’ailleurs de livres papier ou numériques.Une méthodologie déployée sur l’ensemble des secteurs de la vente au détail, bien entendu. Cependant, les conséquences pour la librairie et l’édition s’avèrent « particulièrement pernicieuses étant donné l’importance des livres », à différents niveaux de la société.Meryl Halls, directrice de la BA assure de la très bonne volonté de l’organisation à l’égard de la Commission européenne, espérant que cette dernière prendra « des mesures urgentes ».Pointant le pouvoir que détient à ce jour l’entreprise, « sans précédent », elle insiste sur les stratagèmes d’Amazon. Les tarifs carnassiers d’Amazon et sa position de monopsone le rendent tout puissant : la marketplace représente en effet un demandeur unique, face à une offre pléthorique de vendeurs.De son côté, la firme jure qu’elle coopère avec bienveillance et fournit à la Commission européenne les documents demandés. Le tout en « travaillant dur pour soutenir les entreprises de toutes tailles et pour les aider à se développer ».Rappelons également qu’une dizaine de jours après l’ouverture de l’enquête européenne, le Département de la Justice américain ouvrait la sienne, portant plus largement sur les GAFA via The Bookseller