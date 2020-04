La Médiathèque Aimé Césaire de Villiers-le-Bel cambriolée

Dans la nuit du mardi 31 mars au mercredi 1er avril 2020, la Médiathèque Aimé Césaire située dans la commune de Villiers-le-Bel (Val d'Oise) a été cambriolée et vandalisée. Pour rappel, l’établissement avait été construit pour remplacer la bibliothèque Louis-Jouvet, incendiée lors des émeutes de 2007.





De plus, la structure a été victime de plusieurs actes de vandalisme : des bureaux ravagés, une photocopieuse cassée et des étagères d’ouvrages retournées. Des canettes et des bouteilles d’alcool ont également été retrouvées. Le coût de ces dégradations n’a pour le moment pas été estimé.



L’alarme s'était déclenchée une première fois vers vers minuit : les forces de l’ordre, qui se sont rendues sur place, n’ont rien remarqué de suspect. Lors de la seconde alerte, à peine une demi-heure plus tard, la police ne s'est en revanche pas déplacée.



C’est en découvrant le rideau de l’établissement levé que des agents de la municipalité ont constaté la dégradation au lendemain du cambriolage aux alentours de 11h30, précise le quotidien.

D'après les premières informations relayées par Le Parisien , la Médiathèque Aimé Césaire située sur la place Victor Hugo à Villiers-le-Bel a été vidée de tout son équipement informatique. Télévisions, ordinateurs, mais aussi tablettes, vidéoprojecteurs, ainsi qu'un coffre fort ont été dérobés.

Un acte “impardonnable” et “inadmissible”



La nouvelle a ensuite été relayée par La nouvelle a ensuite été relayée par la page Facebook de la ville de Villiers-le-Bel. Le post a d’ailleurs reçu un grand nombre de message de soutien, mais aussi d’indignation face à ce que Jean-Louis Marsac, Maire de la commune, qualifie d’« expédition honteuse ».



« Honteuse en effet, car ce sont d’abord des centaines d’enfants, de jeunes lycéens et étudiants des quartiers DLM, PLM et Village qui voient LEUR équipement saccagé. C’est aussi un lieu de vie important qui permet aux différentes générations de Beauvillésois de se rencontrer et d’échanger à travers de nombreuses activités » s’indigne-t-il



Qualifiant cet acte d'« impardonnable » et d'« inadmissible », le maire déclare que la communauté d'agglomération Roissy Pays de France a d'ores et déjà porté plainte, et assure qu'une « enquête de police est en cours ».

Louis Marsac garanti que « les coupables de ces actes seront recherchés » et que la communauté fera « tout pour que cet établissement soit le plus rapidement possible apte à accueillir ses nombreux usagers ».



« Nous ne reculerons jamais devant l’imbécilité et la criminalité », a-t-il conclu.