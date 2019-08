La minute de culture littéraire en 15 stories Instagram, pour les jeunes

Antonio Castagna, CC BY 2.0

Antonio Castagna, CC BY 2.0

La culture ne prend pas de vacances

Le Ministero dell'istruzione università e ricerca (MIUR) s’est lancé dans une opération de vacances, pour promouvoir la lecture en période estivale. À travers une série de 15 stories qui seront diffusées sur le compte Instagram, ce sont autant d’auteurs du XXe et du XXIe siècle que le ministère va présenter.Accompagné du hashtag #AutoriVistaMare, chacune narre à travers anecdotes et histoire, la vie de grands écrivains. L’iniative débutée ce 5 août a commencé avec Cesare Pavese, et embraye aujourd’hui sur Grazia Deledda, prix Nobel de littérature 1926 — l’unique femme italienne à avoir reçu cette consécration.On peut découvrir la storie depuis le compte , mais évidemment, l’italien pratiqué est indispensable.Marco Bussetti, l’actuel ministre, encourage ainsi les jeunes gens à « profiter de votre temps libre, parce que la culture ne prend pas de vacances ». Fan Page indique que l’on découvrira du lundi au samedi, et ce, jusqu’au 12 août, les récits autour de JD Salinger et de bien d’autres – auteurs italiens ou non.« La pause estivale est fondamentale pour retrouver de l’énergie et repartir avec élan dans le début de la nouvelle année scolaire. Et c’est même une très belle occasion pour se dédier à la lecture », poursuit le ministre.« Le projet que nous initions sur les réseaux sociaux du ministère se veut une invitation pour mettre à profit ces semaines pour lire et redécouvrir de grands auteurs. »Louable, comme toute initiative qui encourage à la lecture, et certainement documentée pour fournir les éléments les plus propices à une accroche. Cependant, ces stories ont deux défauts : l’éphémérité de l’accès et la densité d’informations.Instagram représentait en Italie 19 millions d’utilisateurs mensuels actifs en septembre 2018, mais les utilisateurs ont majoritairement 19-29 ans — 36 % — contre 9,5 % des jeunes de 13-18 ans. Difficile de mesurer la pertinence de cette action, donc, et plus encore de son efficacité. Pas non plus de rappel de la librairie, ce qui en période de révision de la loi sur la vente de livres, aurait pu soutenir le combat des librairies et éditeurs indépendants L’erreur répandue de considérer qu’Instagram touche une population adolescente, voire pré-adolescente semble se retrouver dans ce projet, pourtant pas dénué d’intérêt. Ces informations n’étaient cependant pas bien compliquées à trouver