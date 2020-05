La mythique librairie parisienne Boulinier fermera le 30 juin prochain

Boulinier, au 20, boulevard Saint-Michel (photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

- Lettre ouverte à nos clients -



La décision du bailleur ne laisse aucune autre possibilité que la fermeture à l'enseigne : les prix des loyers dans le quartier parisien de Saint-Michel, au cœur du Ve arrondissement, restent particulièrement élevés.



Une autre adresse de l'enseigne, au 16, boulevard Saint-Michel, avait aussi été menacée de fermeture, finalement évitée grâce à l'intervention de la mairie de Paris, qui avait préempté l'immeuble en question au moment de sa vente.



Aucune information n'a été communiquée quant au devenir du local qui abrite cette adresse de l'enseigne, après le 30 juin.

« Vous remerciant de votre fidélité, pour certains, de toute votre vie, nous voulons être positifs : une page se tourne mais le livre de notre histoire n’est pas fini. Il va continuer à s’écrire dans nos autres magasins avec à la plume les arrières-arrières petits-enfants du fondateur, à peine trentenaires et déjà complètement investis. » Le message publié par l'équipe de la librairie Boulinier est à la hauteur de l'événement : une des adresses principales de l'enseigne, au 20, boulevard Saint-Michel, fermera ses portes le 30 juin prochain.Les propriétaires du local occupé par la librairie depuis 1938 n'ont pas souhaité renouveler le bail : si cette adresse ferme donc ses portes, les 7 autres magasins Boulinier, à Paris et en Seine-et-Marne, restent ouverts.« On s'est battus jusqu'au bout, mais voilà, un propriétaire est un propriétaire », remarque Annie Boulinier, qui déplore la « gourmandise des propriétaires » auprès du Parisien