La Nasa vous emmène faire un tour dans les étoiles, depuis votre salon

Dans ce contexte sanitaire difficile, la NASA a souhaité offrir de quoi divertir tous les foyers confinés. Intitulé Nasa at home, ce nouveau service — exclusivement sur Internet, évidemment — regorge d’activités à faire en famille. De quoi avoir la tête dans les étoiles, tout en restant chez vous.





pixabay license



Pour vous occuper pendant ce confinement, NASA at Home a mis en ligne un grand nombre de ressources pour explorer l’univers, depuis votre salon, évidemment.



Ainsi, le service rassemble des vidéos sur l’astronomie, l’exploration planétaire ou encore le programme Apollo, mais aussi des entretiens avec des experts de la NASA et des podcasts sur la station spatiale internationale, et sur plein d’autres sujets scientifiques et technologiques.



Des livres en format numérique sont également proposés en libre téléchargement. Les ebooks mis en ligne couvrent une grande variété de thématiques tels que le système solaire, l’aéronautique, ou encore les phénomènes naturels inexplicables pour ne citer qu’eux.





Ne sortez plus, la NASA amène l'univers chez vous



Des visites virtuelles vous permettront également de vivre une expérience immersive au cœur de l’agence gouvernementale. Par exemple, il vous sera possible de monter à bord du Boeing 747 Sofia, l’observatoire volant de la NASA. Mais aussi, d’approcher le télescope spatial Hubble, ou de voyager dans notre système solaire pour découvrir des exoplanètes.



« Nous savons que partout dans le monde, les gens — et en particulier les étudiants — cherchent des moyens de s’évader sans quitter leur domicile » a tenu à souligne Bettina Inclán en charge de la communication de la NASA dans un communiqué.



« La NASA permet maintenant à ces personnes de voyager dans l’espace tout en ayant leurs pieds bien plantés sur le sol de leur maison. Il n’y a aucune limite à l’imagination qui, elle, est totalement libre d’explorer. »



Outre ces ressources qui offrent à chaque individu un grand nombre d’information, NASA at Home propose également des animations pour divertir la famille, mais aussi des activités éducatives pour les élèves.



Une bibliothèque vous propose de

revivre la mission Apollo 11



Des cours en passant par des éléments historiques, des photographies ou des vidéos ludiques afin que les plus jeunes se familiarisent avec la NASA et notre système solaire, tout en s’amusant. Par exemple, cette vidéo leur explique comment créer son propre nuage à l’aide d'une bouteille.







Pour les utilisateurs les plus scientifiques, NASA at home vous propose également d’apporter votre contribution à de véritables recherches en cours.



Enfin, des activités en « live » seront également organisées afin d’interagir avec des professionnelles de l’agence gouvernementale. Par exemple, l’astronaute Christina Koch organise des lectures d’ouvrages jeunesse sur son compte Instagram.



Les chaines de télévision de la NASA diffuseront également des programmes pour toute la famille, en plus des lancements, conférences de presse, documentaires historiques et éducatifs déjà proposés. Il est possible de les visionner sur Youtube.



Pour explorer davantage les multiples services de Nasa at home, c’est à cette adresse.