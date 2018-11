La nature reprend ses droits dans La Grande librairie

TÉLÉVISION – On le répète à l’envi, mais, le mercredi, c’est Grande Librairie. À 20 h 50, sur France 5, François Busnel vous invite pour son magazine littéraire hebdomadaire, avec une rencontre toute particulière : Richard Powers, dont l’indicible roman a été publié au Cherche Midi.









Ce mercredi 28 novembre à 20.50, François Busnel reçoit Frédéric Lenoir — La sagesse expliquée à ceux qui la cherchent (Seuil), Serge Joncour — Chien-loup (Flammarion), Catherine Meurisse — Les grands espaces (Dargaud), Catherine Poulain — Le cœur blanc (L’Olivier), Frans de Waal — La dernière étreinte (Les Liens qui Libèrent)

Et rencontre à Paris avec Richard Powers « Lauréat du Grand Prix de littérature Américaine 2018 » au pied du plus vieil arbre de la capitale, dans le Vème arrondissement, pour son livre l’Arbre Monde, sur la nature et nos liens avec elle. L’auteur explore le drame écologique qui frappe son pays et nous interroge sur la place de l’homme dans la nature.