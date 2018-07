La non-fiction en tête des ventes de livres imprimés aux États-Unis

La publication de deux grands ouvrages politiques à succès n'est sans doute pas étrangère à l'augmentation des ventes de la non-fiction. Ainsi, Fire and Fury de Michael Wolff et Holt chez Macmillan s’est écoulé à près d’un million d'exemplaires, en version papier — sans compter les autres formats. Mais il faut aussi compter avec A Higher Loyalty de James Comey, qui s’est écoulé à 577.000 exemplaires. Dans un autre registre, Magnolia Table, le livre de recettes de Joanna Gaines, s’est vendu à près de 676.000 exemplaires, soufflant la deuxième place au classement général.

La non-fiction pour la jeunesse n’est pas en reste, ayant connu une augmentation encore plus importante avec près de 7 % pour atteindre les 26,4 millions d’unités. Le titre le plus vendu dans le segment des ouvrages non fictifs pour la jeunesse reste First 100 Words de Roger Priddy, publié en 2011, qui s'est vendu à plus de 186.000 exemplaires rapporte Publishers Weekly d'après le rapport NPD Bookscan.

En revanche, la fiction pour adulte a perdu 4 % de ventes. Cette baisse a probablement été accélérée par une absence de gros titres sur les tables de librairie. Les meilleures ventes du premier semestre 2018 reviennent à The President Is Missing de Bill Clinton et James Patterson qui s’est écoulé à près de 384.000 exemplaires. Sans surprise, The Outsider de Stephen King arrive en seconde position des ouvrages avec plus de 275.000 exemplaires écoulés.

Deux ouvrages de longue traine ont aussi fait un retour fracassant : A Man Called Ove de Fredrick Backman avec 451.000 unités et The Handmaid’s Tale de Margaret Atwood avec 325.000 exemplaires.