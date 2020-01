La Nuit de la lecture annonce 650 000 participants pour sa 4e édition

(photo d'illustration, Oleg Zaytsev, CC BY-SA 2.0)





Pour sa 4e édition, placée sous le signe des « Partages », le samedi 18 janvier 2020, la Nuit de la lecture affirme avoir réuni près de 650.000 participants de tous âges, tout en fédérant plus de 6 000 événements gratuits en France et dans une trentaine de pays à travers le monde.



Créée en 2017 par le ministère de la Culture pour célébrer, le temps d’une soirée, le plaisir de lire, la manifestation a notamment été l’occasion, pour son édition 2020, d’ouvertures exceptionnelles en nocturne de bibliothèques et de médiathèques, de librairies, d’archives et de musées, d’Institut français et d’Alliances françaises. Elle a également vu l’implication de lieux de spectacle vivant, mais aussi d’établissements scolaires et universitaires, de centres culturels et sociaux et de structures pénitentiaires, et médico-sociales, indique le ministère de la Culture dans un communiqué.



Franck Riester, ministre de la Culture, et la marraine de cette édition de la Nuit de la lecture, Zabou Breitman, ont choisi d’assister à des lectures à voix haute par des Petits champions de la lecture à la médiathèque des Chartreux d’Issy-les-Moulineaux, avant de se rendre à la Société des Gens de Lettres qui avait imaginé, en partenariat avec l’Observatoire de Paris, une nuit d’exception qui comptait la présence de nombreux auteurs, aussi prestigieux qu’accessibles, réunis pour un marathon d’écriture inédit.







« Cette 4e édition de la Nuit de la lecture a tenu toutes ses promesses. L’engouement du public, toujours plus nombreux, est un formidable encouragement à continuer notre action en faveur de la littérature et de la lecture. Je tiens à remercier chaleureusement Zabou Breitman, marraine de cette édition 2020, qui a su incarner avec talent le thème des “Partages”. Je remercie également toutes celles et tous ceux qui se sont si fortement engagés », indique Franck Riester, ministre de la Culture.



À l'international, la Nuit de la Lecture s'est notamment exportée en République démocratique du Congo (Librairies Livres pour les Grands Lacs, Bukavu), à Tokyo (Institut français du Japon), au sein de l'Alliance française de Nour-Soultan, au Kazakhstan, à la Bibliothèque nationale de Lettonie, à l'Institut français du Maroc ou encore dans 20 bibliothèques et librairies du Québec.