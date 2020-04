La p'tite librairie : François Busnel se confine avec des livres, en format court

Kathleen Dean Moore, Petit traité de philosophie naturelle (Gallmeister, trad. Camille Fort-Cantoni)

Sophie Nauleau, Espère en ton courage (Actes Sud)

Gabino Iglesias, Santa Muerte (Sonatine, trad. Pierre Szczeciner)

Homère, L'Iliade (Points Seuil, trad. Philippe Brunet)

Homère, L'Odyssée (La Découverte Poche, trad. Philippe Jaccottet)

Montaigne, Les Essais (Arléa Poche)

Nina Bouraoui, Otages (Lattès)

Hugo Pratt, Corto Maltese (Casterman, trad. Céline Frigau)

Christian Bobin, Un bruit de balançoire (Folio)

Marguerite Duras, La passion suspendue (Points Seuil)

Benoît Séverac, Tuer le fils (La Manufacture de Livres)

Robert-Louis Stevenson, Une apologie des oisifs (Allia, trad. Laili Dor et Mélisande Fitzsimons)

Joseph Ponthus, À la ligne (La Table Ronde)

Antoine de Saint-Exupéry, Le Petit Prince (Folio)

Franck Bouysse, Né d'aucune femme (La Manufacture de Livres)

En ces moments, le livre est un des moyens de s'évader. Ainsi, François Busnel propose chaque jour de découvrir ou redécouvrir une oeuvre française ou étrangère : roman, essai, grand classique ou encore bande-dessinée.Au programme de ces 15 premiers numéros :40 épisodes seront diffusés, au total.La p'tite librairie réalisée en version confinée sera diffusée sur France 2, France 3, France 4, France 5, France Ô et sur France.tv.À partir du mercredi 15 avril, disponible sur :France 2 : à 13h50 du lundi au vendredi et à 16h les samedis et dimanchesFrance 3 : à 18h50 du lundi au dimancheFrance 4 : à 21h du lundi au dimancheFrance 5 : après la diffusion du prime du lundi au vendredi, et également à compter du 20 avril du lundi au vendredi 10h50 / programmation aléatoire le week-endFrance Ô : 18h40 du lundi au dimanche