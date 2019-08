La panthère des neiges : Sylvain Tesson aux confins du Tibet

panthère des neiges - ActuaLitté, CC BY SA 2.0



Au fil des jours, le convoi s’achemine vers des panoramas de plus en plus grandioses et déserts.Là où la population recule, la faune avance et se déploie. Tout devient objet d’observation, des minuscules évènements qui animent la nature aux variations de lumières. Dans les hautes solitudes du Tibet septentrional, une spiritualité puissante semble prendre alors tout son sens.À mesure que l’équipe s’enfonce toujours plus loin dans les contrées du Changtang, un autre monde s’offre à eux c’est le domaine de la panthère des neiges, un sanctuaire naturel totalement inhospitalier pour l’homme, où le félin a trouvé les moyens de sa survie et de sa tranquillitéÉcrivain, journaliste et grand voyageur, Sylvain Tesson est né en 1972. Après un tour du monde à vélo, il se passionne pour l’Asie centrale, qu’il parcourt inlassablement depuis 1997.De lui, les Éditions Gallimard ont notamment publié récemment S’abandonner à vivre (collection Blanche, 2014, Folio n° 5948), Berezina (Albums Hors-Série, 2016, Folio n° 6105), Sur les chemins noirs (collection Blanche, 2016, Folio n° 6597).[à paraître 3/10] Sylvain Tesson – La panthère des neiges — Gallimard — 9782072822322 – 18 €