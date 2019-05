“La part du fils” Jean-Luc Coatalem, qui ranime la mémoire de son grand-père

Jean-Luc Coatalem

« Longtemps, je ne sus quasiment rien de Paol hormis ces quelques bribes arrachées. Elles menaient toutes au gouffre de l’Allemagne nazie. Pareils à ces mandarins subalternes de la Chine ancienne, qui ne devaient pas souiller de leurs lèvres le nom illustre de l’empereur, nous laissions du vide entre nos mots dès qu’il s’agissait de lui. Certains paysages et ce prénom feraient défaut ; il y avait des trous dans nos cartes géographiques, dans les itinéraires, les faits. La douleur n’était jamais sujet. »Sous le régime de Vichy, une lettre de dénonciation aura suffi. Début septembre 1943, Paol, un ex-officier colonial, est arrêté par la Gestapo dans un petit village du Finistère. Motif : « inconnu ». Il sera conduit à la prison de Brest, incarcéré avec les politiques et les « terroristes », interrogé. Puis ce sera l’engrenage des camps nazis, en France et en Allemagne. Rien ne pourra l’en faire revenir. Un silence oppressant pèsera longtemps sur la famille. Dans ce pays de vents et de landes, on ne parle pas du malheur.Des années après, en dépit du temps passé, j’irai, moi, à la recherche de cet homme qui fut mon grand-père. Comme à sa rencontre. Et ce que je ne trouverai pas, de la bouche des derniers témoins ou dans les registres déchirés des archives, je l’inventerai. Pour qu’il revive.Le grand livre, roman-vrai, qu’on attendait de Jean-Luc Coatalem et qu’il portait en lui : le mutisme du clan familial, la transmission impossible, le secret, tout cela sur fond de landes bretonnes et de guerre dont l’effet se fait sentir jusqu’à aujourd’hui.Jean-Luc Coatalem, écrivain et rédacteur en chef adjoint au magazine Géo, a publié notamment Je suis dans les mers du Sud (Grasset, 2001, prix des Deux-Magots et prix Bretagne), Le Gouverneur d’Antipodia (Le Dilettante, 2012, prix Nimier), Nouilles froides à Pyongyang (Grasset, 2013) et, aux éditions Stock, Fortune de mer (2014) et Mes pas vont ailleurs (2017, Prix Femina Essai).[à paraître le 21/08] Jean-Luc Coatalem — La part du fils — Stock — 9782234077195 — 19,00 €