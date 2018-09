La Petite Bibliothèque Ronde de Clamart déménage

La Petite Bibliothèque Ronde de Clamart, établissement emblématique de la politique culturelle à l'égard des plus jeunes, entrera bientôt dans une phase de rénovation. En conséquence, la bibliothèque déménage, révèle son équipe, pour s'installer dans de nouveaux locaux, à 300 mètres de son emplacement d'origine, le temps des travaux.

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)



Emblématique de l’architecture des années 1960 et classé au titre des Monuments historiques en 2009, le bâtiment historique de la Petite Bibliothèque Ronde de Clamart, 14 rue de Champagne, doit bénéficier d’importants travaux de mise aux normes, annoncent le directeur de l'équipe de la PBR dans un communiqué. La restauration des lieux sera supervisée par les services du Territoire Vallée Sud Grand Paris (VSGP), en partenariat avec ceux de la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) et les équipes de la Petite Bibliothèque Ronde (PBR).

À compter du 16 octobre 2018, la PBR intégrera de manière temporaire, pendant la durée des travaux de restauration de la bibliothèque historique, de nouveaux locaux situés à 300 mètres de là, au 3 rue de Bretagne à Clamart.

Le projet de restauration avait été copieusement critiqué par une partie de l'équipe de la PBR en 2016 et 2017, qui reprochait alors le manque de préparation de ces travaux ainsi que l'absence de garanties quant aux moyens et aux missions de l'établissement.

Le communiqué tient à rassurer sur ce point : « Cette période de transition sera pour elle l’occasion de renforcer son lien avec le territoire, dans un souci de complémentarité avec les partenaires institutionnels et associatifs. La PBR continuera ainsi de conduire des projets pertinents et novateurs promouvant la lecture et l’éducation artistique et culturelle, luttant contre l’illettrisme et en favorisant la découverte et l’utilisation raisonnée du numérique », détaille le directeur de l'établissement, Julien Maréchal.



Une convention entre Territoire Vallée Sud Grand Paris et la PBR précisant les modalités d’intervention de l’association à l’échelle du Territoire est en cours de finalisation.

La fermeture du bâtiment historique, au 14, rue de Champagne, aura lieu à l’issue d’un week-end festif lors des prochaines Journées européennes du Patrimoine, les 15 et 16 septembre.