La petite sonneuse de cloches : Jérôme Attal sur les pas de Chateaubriand

1793. Pour échapper à la Terreur, le jeune Chateaubriand s’est réfugié à Londres. Sans argent, l’estomac vide, il tente de survivre en poursuivant le rêve de devenir écrivain. Une nuit, il se laisse enfermer dans l’abbaye de Westminster parmi les splendeurs des sépultures royales.Au petit matin, il est tiré de son sommeil par la fille du sonneur de cloches qui vient s’acquitter du travail de son père cloué au lit par une mauvaise grippe. Relatant brièvement cet épisode dans ses Mémoires d’outre-tombe quelques décennies plus tard, Chateaubriand évoquera le souvenir d’un baiser.Dans les années 2000, le vénérable professeur de littérature française Joe J. Stockholm travaille à l’écriture d’un livre sur les amours de Chateaubriand. Emporté par la maladie, Joe J. laisse en friche, dans son cahier d’hôpital, l’amorce d’un chapitre consacré à cette rencontre avec la petite sonneuse de cloches.Mais a-t-elle seulement existé ? Et, en cas de baiser, un amoureux de la trempe de Chateaubriand aurait-il pu se contenter d’un baiser sans suite ?Joachim, le fils de Joe J., décide de partir à Londres pour poursuivre les investigations. Or il n’est pas le seul à s’intéresser à cette anecdote : une jeune bibliothécaire anglaise vient de dérober les registres des sonneurs de cloches de 1793.Qu’est-ce qui pousse une jeune Londonienne et un vieux professeur de lettres parisien à s’intéresser, à quelques mois d’intervalle, à l’énigme d’un baiser échangé dans l’abbaye de Westminster ? Nos héros sont-ils sur le point de découvrir un des grands mystères encore en suspens de la littérature française ? De révélation en révélation, Joachim va se trouver à son tour sur la piste d’un amour aussi brûlant qu’insubmersible.[à paraître 22/08] Jérôme Attal – La petite sonneuse de cloches — Robert Laffont — 9782221241660 – 22 €