La pièce d'Andrea Camilleri annulée, les fans toujours inquiets

premio chiara, CC BY 2.0

premio chiara, CC BY 2.0









Histoire touchante : parmi les nombreux coups de fil que reçoit l’hôpital, ceux d’un jeune garçon sicilien, qui appellerait jusqu’à trois fois par jour pour être informé de l’état de santé de Camilleri. Certainement pas si bien : avec ses 63 cigarettes quotidiennes, il s’était toujours revendiqué comme un fumeur invétéré, rapporte Ragusanews Âgé de 93 ans , Camilleri s’apprêtait à se rendre pour la première fois aux Thermes de Caracalla, ce 15 juillet. Il devait assister au spectacle inspiré de son ouvrage Autodifesa di Caino.Cependant, les organisateurs de la manifestation ont préféré annuler la représentation. Le théâtre indique qu’il remboursera les billets, et profite de l’occasion pour faire part de ses meilleurs vœux de rétablissement. Et souhaite qu’il puisse revenir rapidement auprès de ses admirateurs.L’an passé, une représentation de Conversazione su Tiresia, autre livre de Camilleri, avait connu un succès extraordinaire au cours de l’été. Elle avait été réalisée dans le théâtre grec de Syracuse.« Si je le pouvais, je voudrais finir ma carrière assis sur une place, à raconter des histoires et à la fin de mon récit, traverser le public avec dans la main ma coppola [NdR : la casquette sicilienne] », avait-il déclaré voilà quelques années.