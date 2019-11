La pièce Henry VIII ne serait qu’à moitié l’œuvre de Shakespeare 

Shakespeare - Martin Droeshout

Si l’on se doutait plus ou moins que l’œuvre de Shakespeare était un travail à plusieurs mains, un scientifique tchèque du nom de Petr Plecháč a récemment mis au point un système d’apprentissage statistique pour élucider ce mystère. Selon cet outil d’intelligence artificielle, la célèbre pièce Henry VIII n’aurait été écrite qu’à moitié par le Barde.D’après l’algorithme conçu par ce chercheur de l’Académie tchèque des sciences, la pièce serait aussi l’œuvre de John Fletcher. Une hypothèse qui n’est pas nouvelle puisque James Spedding, spécialiste britannique du XIXe siècle, avait déjà affirmé que le confrère de Shakespeare dans la prestigieuse troupe de théâtre King’s Men avait écrit plusieurs scènes de Henry VIII.Le système de Petr Plecháč repose sur une analyse très fine du vocabulaire, mais aussi de la versification et du rythme pour déterminer quels auteurs ont pu participer à la rédaction de la pièce. La technique est simple : le chercheur forme un corpus de travail grâce à des pièces témoins pour créer l’algorithme test, l’entraînant ainsi à reconnaître le style de Shakespeare et celui de John Fletcher. L’algorithme est ensuite lancé sur le texte d'Henry VIII et met en lumière les passages qui semblent suivre la plume d’un ou de l’autre dramaturge.Encore faudrait-il que les pièces témoins soient véritablement celles des dramaturges... mais soit. Si l’étude semble suivre la théorie de James Spedding, elle relève d'une approche plus fine et va au-delà de la stricte division des scènes, affirme le chercheur. En effet, Petr Plecháč conclut d’après ses données qu’une même scène aurait été le fruit des deux dramaturges.