La plateforme Cdiscount se (re)met au livre, avec des libraires partenaires

Photographie : Capture d'écran du site Cdiscount

Retour aux livres pour Cdiscount : la vente d'ouvrages faisait partie des activités de la plateforme française il y a une vingtaine d'années , peu après sa création, et se retrouve désormais sur la plateforme. Plusieurs enseignes de librairies y vendent désormais des livres, neufs ou d'occasion, aux côtés de vendeurs indépendants, spécialisés dans le livre de seconde main.« Nous avions dans nos axes stratégiques de la développer à nouveau et le Covid-19 a accéléré la décision. Nous avons constaté, pendant le confinement, que les gens recherchaient des livres sur Internet », indique Jonathan Gorges, directeur de la marketplace Cdiscount et de la section consacrée au livre. « Au-delà de la crise, les comportements des consommateurs vont évoluer en profondeur. Ils ont encore plus envie de se faire livrer, rapidement, en toute sécurité, chez eux », ajoute-t-il auprès du Parisien À ce titre, la vente de livres s'effectuera exclusivement par l'intermédiaire des libraires partenaires et des vendeurs indépendants : « On ne souhaite pas être concurrent des libraires. Nous ne vendrons pas nous-mêmes de livres », souligne Gorges. La plateforme prélève 15 % sur le montant de la vente, et laisse les vendeurs expédier eux-mêmes les commandes aux clients.Société créée par trois frères à Bordeaux en 1998, Cdiscount se rapproche du groupe Casino au début des années 2000, entreprise de la grande distribution devenue depuis propriétaire de la plateforme. Cette dernière accueillerait quelque 20 millions de visiteurs uniques par mois, selon le groupe.