La plus belle librairie du monde se trouve en Argentine, Ateneo Grand Splendid

Dans le quartier de Recoleta, l’Ateneo était un théâtre prisé, fondé en 1919. Devenu librairie, avec l’une des plus grandes collections de livres de toute l’Amérique latine, c’est le National Geographic qui l’a consacrée – mais sa popularité est toujours allée croissant, avec internet.Les portes de l’établissement ont ouvert en 2000, et elle offre aujourd’hui plus de 200.000 livres, 35.000 albums et 24.000 films aux clients, avec une cinquantaine de personnes qui y travaillent.Le charme baroque des lieux, les balcons d’origines, et la célèbre fresque où s’ébattent des anges en font un lieu extraordinaire. Sur trois étages, ainsi qu’un sous-sol, l’établissement offre des lieux de lecture — les balcons ont été reconvertis en espaces où l’on peut prendre son temps ou assister à des lectures privées – ainsi qu’un café, avec restauration légère.Près de 3000 personnes s’y rendent quotidiennement, curieux et clients, et jusqu’à 5000 le week-end, assure le propriétaire.Cet autre reportage, réalisé voilà deux ans, offre une autre visite guidée des lieux, véritablement splendides.