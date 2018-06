La plus grande bibliothèque de Turquie s'ouvrira en 2020

C’est le président Recep Tayyip Erdoğan qui avait évoqué ce projet résolument tourné vers la lecture. Dans le cadre de sa campagne électorale, il a d’ailleurs déclaré : « Nous faisons des efforts pour encourager notre génération à lire des livres ». Cette future bibliothèque en sera donc la concrétisation, aux côtés de l'autre projet de grande bibliothèque démarré en 2016 à Ankara.D’importants travaux de restauration de la caserne ottomane ont déjà commencé. Engagés par le ministère turc de la Culture et du Tourisme, ces travaux sont faits dans le respect du patrimoine pour conserver cette architecture historique. L'implantation d'une telle structure a pour but de transformer Istanbul en « vallée des livres et des bibliothèques », la plus grande au monde.« La Vallée des livres et des bibliothèques entrera en service dans près de deux ans. Cependant, mener ce projet à pleine maturité nécessitera plus de temps », a insisté Coşkun Yilmaz, directeur du département de la Culture et du Tourisme de la mairie d’Istanbul. La bibliothèque Rami comprendra des salles de lecture, mais aussi des salles d’exposition, des cafés, des cinémas et même des magasins.Le but est d’inciter les gens à passer plus de temps dans les bibliothèques et ainsi à lire davantage.« Il est prévu que le fonds de cette bibliothèque comporte sept millions de livres, dans un premier temps. Ce chiffre est appelé à être revu à la hausse lorsque d’autres bibliothèques plus spécialisées s'implanteront dans la Vallée. On attend par exemple une bibliothèque dédiée aux enfants et une autre aux arts qui sera spécialement aménagée pour accueillir des activités culturelles, sociales et artistiques en continu » précise Yilmaz dans son interview avec l' Anadolu Agency