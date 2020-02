La plus grande boutique Harry Potter ouvrira cet été à New York

Harry Potter New York Flagship -Concept 1 - Warner Bros

Présenté par Warner Bros comme le « premier magasin officiel Harry Potter », le commerce réunira sur trois étages et sur un total de près de 1800 m2 la plus grande collection de produits dérivés issus de la saga Harry Potter. L'univers des Animaux fantastiques y aura donc aussi sa part.Des vêtements personnalisés jusqu'aux baguettes magiques, en passant par la vente de friandises comme les fameux haricots magiques du confiseur sorcier Bertie Bott — notamment connus sous le nom de Bertie Bott's Every Flavour Beans —, mais aussi des expériences interactives et autres séances de photos, le magasin aura de quoi ravir la communauté de fans d'Harry Potter.« Ce sera le plus grand magasin au monde dédié à Harry Potter et il deviendra une destination incontournable pour les fans ou les passionnés de Harry Potter. [...] Nous sommes très heureux de l’ouvrir à New York. Au vu de la communauté de fans qu'elle abrite, c’est la ville idéale pour créer un commerce de vente au détail de pointe qui embrasse des expériences innovantes », a déclaré Sarah Roots, vice-présidente de la section tourisme et magasins de Warner Bros.L’ouverture du magasin vient ainsi s’ajouter aux diverses structures entièrement consacrées à l’univers d’Harry Potter et que détient Warner Bros, dont notamment les boutiques de la Platform 9¾ qui parsèment quelques rues de Londres, ainsi que des studios de cinéma de la société, ouverts au public pour visiter l'univers des plateaux de tournage des films adaptés de la célèbre saga.