La plus grande collection d'ouvrages vinicoles se trouve aux États-Unis

Sculpture "Bookhead", devant la Bibliothèque UC Davis, en Californie (Eugene Kim - CC BY 2.0) Sculpture "Bookhead", devant la Bibliothèque UC Davis, en Californie (Eugene Kim - CC BY 2.0)

Peu de temps après avoir remis ses propres documents à la bibliothèque, Hugh Johnson a présenté le bibliothécaire de l’Université et le vice-prévôt de la bourse au numérique, MacKenzie Smith, à son compatriote écrivain britannique, Jancis Robinson. Cette dernière était sur le point de déménager et était, comme elle l'a dit, « surprise [et] ravie de penser qu'il y avait une alternative au fait de simplement jeter des documents de valeur qui avaient plus de 40 ans ».« Aucune autre bibliothèque au monde ne s'est concentrée sur la collecte du travail d'écrivains sur le vin. Nous avions déjà les papiers de plusieurs écrivains vinicoles américains importants, dont le journaliste Leon Adams et l'écrivain et critique Roy Brady. Lorsque nous avons acquis les papiers de Hugh et Jancis, nous avons eu l’opportunité de créer une collection unique qui éclairerait l’histoire du vin sous un nouvel angle », a déclaré Smith.Outre de nouveaux ajouts aux archives de Johnson et Robinson, la bibliothèque a récemment acquis les archives d'écrivains vinicoles et viticoles californiens, parmi lesquels Charles Sullivan (2017), Bob Thompson (2017) et John Haeger (2018). Leurs dernières archives en date : celles de la Wine Institute.L’institut en question a été fondé par l’écrivain Leon David Adams, dont les documents sont également à la bibliothèque : les archives comprennent elles aussi des discours et des livres d’écrivains spécialisés dans le vin.Parmi les autres matériaux uniques ajoutés à la collection d'ouvrages sur le vin de la bibliothèque en 2018, citons des catalogues de vins millésimés du célèbre distributeur de boissons Sherry-Lehmann, à partir desquels la bibliothèque a extrait les données de tarification du vin pour l'enseignement et la recherche, des catalogues, des affiches, des enregistrements d'enchères de vin à des fins caritatives et près de 1 300 œuvres originales utilisées sur les étiquettes de vin français dans les années 1920-1960.Une édition de 1549 du Devis sur la vigne et les vendanges, censée contenir la première référence écrite au terroir des vignerons californiens renommés comme Robert Mondavi et Martin Ray, ou encore les travaux de scientifiques, dont ceux du professeur Maynard Amerine de l'Université UC Davis, font aussi partie de cette collection. Les recherches de ce dernier reposaient sur notamment sur des données climatiques, pour aiguiller les vignerons sur les régions les plus aptes à une bonne culture viticole.via infodocket