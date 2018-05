La plus vieille librairie du monde sera gérée par Barnes & Noble

Via la page Facebook de la librairie



Un porte-parole du Moravian College, une école d'art privée, a annoncé que l'établissement reprendrait la main sur la Moravian Book Shop, la plus vieille librairie du monde : la boutique reste donc dans la famille moravienne, particulièrement implantée à Bethlehem et en Pennsylvanie. L'Église moravienne transférera simplement la propriété au Moravian College.

La librairie aura pour vocation de devenir le point de vente de livres du College et du campus, puisque la librairie universitaire du Moravian College, déjà gérée par Barnes & Noble, doit fermer ses portes. La chaîne américaine reprendra la gestion du Moravian Book Shop, auparavant librairie indépendante, et travaillera de manière très proche avec l'établissement scolaire.

Ainsi, B&N et la Moravian College s'assureront que la boutique proposera suffisamment d'ouvrages pour les étudiants, ce qui nécessitera quelques ajustements sur les rayonnages. Du côté des employés de la librairie, sept salariés à plein-temps et plusieurs autres à mi-temps, aucune information n'a filtré quant à leur avenir.



Un comité a cependant été mis en place par les salariés pour obtenir et fournir des informations. Michael Corr, le porte-parole du College, a assuré que les éventuels changements devraient être minimes.



Fondée en 1745, la librairie a connu plusieurs emplacements dans la ville de Bethlehem, mais n'a pas changé de propriétaire depuis 147 ans et son installation à l'endroit qu'elle occupe encore aujourd'hui. « Nous nous assurerons que la librairie prospèrera et continuera de servir la communauté de Bethlehem pour les 273 prochaines années », a souligné Bryon Grigsby, le président du Moravian College.



