“La poésie partout” remporte la bourse Poésie dans la cité

L'organisme La poésie partout remporte la seconde édition de la bourse Poésie dans la cité, créée par le Conseil des arts de Montréal (CAM) et l’Union des écrivaines et des écrivains québécois (UNEQ).









Cette bourse de 15 000 $ soutient un projet artistique qui ancrera de manière originale la poésie sur le territoire montréalais. (Voir l'appel de candidatures lancé le 20 décembre 2018.)



Le jury a retenu le projet de La poésie partout intitulé Dehors est un poème. Il s'agit d'une série d'activités (ateliers, lectures, etc.), dans plusieurs quartiers, qui mettront en valeur et animeront plusieurs lieux « où la poésie est présente dans l'espace public montréalais » : aménagements architecturaux et mobilier urbain, bustes et statues, parcs, murales, initiatives citoyennes, etc.



Le jury a été impressionné par l'ampleur du projet Dehors est un poème, dans tous les sens du terme : le territoire couvert va de Lachine à l'est de l'île, l'équipe chargée de la conception et de l'animation comptera au moins huit personnes (quatre poètes et artistes supplémentaires sont pressentis).



Et ce, sans oublier de représenter diverses communautés culturelles de Montréal (plusieurs poètes issus de l'immigration participeront à des lectures et discussions, un atelier abordera la traduction de la poésie, etc.).



Promouvoir la poésie, tout un métier



L’organisme se montre très imaginatif dans ses actions, notamment dans le cadre de la Journée du poème à porter. La dernière édition, qui s’est déroulée en avril 2018, avait réuni une vingtaine de poèmes en français et en anglais, dans le cadre de la programmation Metropolis bleu.



La poésie partout est, selon ses propres termes, « un organisme à but non lucratif qui invente, produit et diffuse des activités poétiques variées. C’est un mouvement collectif et rassembleur qui fait la promotion de la poésie, notamment dans l’espace public et sur Internet. Mis sur pied en janvier 2017, La poésie partout imagine des moyens de médiation et des tactiques de dissémination pour permettre à la poésie de rencontrer divers publics et d’investir différents lieux. » (Pour en savoir plus, c'est ici.)



Le jury de la bourse Poésie dans la cité était composé du poète, romancier, essayiste et professeur de littérature Pierre Nepveu, de la poète, romancière et artiste multidisciplinaire Geneviève Letarte ainsi que de la romancière Yara El-Ghadban.