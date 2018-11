La poésie, première marque d'humanité pour les migrants ?

Constitué de textes et œuvres de poètes, auteurs et artistes contemporains, cet ouvrage est un message de solidarité et de fraternité envers ceux que l’on nomme aujourd’hui les migrants. Le recueil a été composé sous la direction de Jean Leznod.









Bâti comme un édifice commun, il se veut représentatif de la société que nous rêvons, pour voir se pérenniser des valeurs qui devront guider toute politique : la fraternité, le respect, l’humanisme.

Comment oublier ces images insoutenables de ces hommes, femmes et enfants, qui, au péril de leur vie, traversent mers et océans, livrés aux dangers le plus extrêmes ? Comment oublier cet enfant blotti dans les bras de sa mère, qui ne lui offre même plus un refuge chaud et doux ?

Comment ignorer cette loi, parmi les plus élémentaires, à laquelle tout être devrait obéir aveuglément : Porter assistance à ceux qui sont en péril, aux démunis. Il est question du plus élémentaire des actes que se doit de poser un être humain : secourir son prochain. Et l’histoire nous apprend que l’homme est capable du pire, mais aussi du meilleur.

De l’humain pour les migrants, c’est donc une petite pierre, pour que chacun puisse faire le choix du meilleur, indique le directeur de l'ouvrage. « Nous, poètes et artistes, déjà unis dans ce désir de ne plus ignorer l’inadmissible, avons fait le choix d’agir. »



En cela, le projet s'inscrit dans la suite de nombreuses initiatives d’entre-aide qui existent, bien heureusement. « Chaque pensée, parole, action, même si elle paraît dérisoire, compte et peut influer. »

Ce recueil se veut aussi une formidable aventure humaine, tout d’abord avec la constitution d’un groupe sur les réseaux sociaux. En une année, des poètes et artistes du monde entier ont envoyé plus de deux mille textes. « Et nous avons reçu le soutien de nombreuses revues, qui ont relayé l’appel à textes. Enfin, il a fallu rassembler une équipe éditoriale constituée de bénévoles, qui a épluché chaque texte pour réaliser le choix final et permettre la sortie de cet ouvrage unique et représentatif de la variété de la poésie francophone contemporaine », poursuit l'éditeur.

De l’accouchement naît toujours l’espoir.