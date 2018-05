La Poste allemande revoit le prix d'envoi des livres à la hausse

La poste allemande annonce l’augmentation des prix pour l’envoi de livres, cet été. À partir du premier juillet, de nouveaux tarifs entrent en vigueur, pour la première fois depuis 2013. Les prix des services postaux sont de véritables enjeux pour les éditeurs et les libraires.

Tony Webster, CC BY 2.0





« Avec l’augmentation des prix, la Poste allemande répond à l’augmentation générale des prix. La dernière hausse des prix des livres et d’autres biens date de 2013. Les coûts des transports ont aussi grandi, suite à l’augmentation en moyenne du volume des livres et biens. » explique la Poste allemande à buchreport.



Et de préciser : « En plus de cela, davantage d'investissements sont nécessaires pour assurer la qualité du service sur le long terme. Les frais d’envoi d’un livre, malgré la hausse, restent à un niveau concurrentiel, pour l’ensemble du territoire, en regard des coûts d’envois pour l'international. »

En attendant, le prix pour un volume de livre allant jusqu’à 500g passe de 20 centimes à 1,20 €. Pour un volume allant jusqu’à 1 kg, le prix sera de 1,70 € au lieu de 1,65 €. Pour le palier allant jusqu’à 50 kg, on passe de 90 centimes à 1,30 €. Pour les envois allant jusqu’à 500g, on arrive à 2,20 € au lieu de 1,90 €.