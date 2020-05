La Poste édite un timbre en l'honneur de Frédéric Dard dit San-Antonio

La Poste a décidé de mettre à l’honneur Frédéric Dard à l’occasion du 20e anniversaire de sa disparition. L’écrivain français, principalement connu pour les aventures du commissaire San-Antonio, est né le 29 juin 1921, à Jallieu (Isère), à l’étage situé au-dessus d’un bureau de Poste, ce qui, selon ses dires, le prédestinait à une carrière dans les lettres…



Après Boris Vian René Guy Cadou ou encore Andrée Chedid , c’est au tour de Frédéric Dard d’avoir droit à son timbre. Sur une illustration d’Hélène Cayre et une mise en page de Valérie Besser, le timbre sera tiré à 700.000 exemplaires. Il sera mis en vente à partir du 15 juin prochain dans certains bureaux de poste. Il sera également possible de s’en procurer en avant-première les vendredi 12 et samedi 13 juin au Carré d’Encre.Issu d’une famille modeste, Frédéric Dard manifeste très tôt un goût immodéré pour la lecture. Influencé par des auteurs comme Georges Simenon ou Louis-Ferdinand Céline, il publie son premier livre, La Peuchère, en 1940. Touche-à-tout littéraire, il se frotte, sous son nom ou sous d’improbables pseudonymes, à une multitude de genres : du roman populaire au conte pour enfants, en passant par l’écriture théâtrale ou les adaptations radiophoniques, sans oublier les scénarios pour le petit et le grand écran.Sa carrière va connaitre un tournant en 1949, date de publication de Réglez-lui son compte, premier titre d’une série de plus de 180 livres mettant en scène le commissaire San-Antonio. Cette saga deviendra un raz-de-marée littéraire, transcendant tous les lectorats. À raison de quatre titres par an, Frédéric Dard a créé un personnage-pseudonyme entré au panthéon des héros populaires.Phénomène unique de la littérature française du XXe siècle, Frédéric Dard a publié près de 300 livres vendus à plus de 250 millions d’exemplaires et traduits en plus de trente-cinq langues. Tant par la diversité de sa production que par l’art unique avec lequel il a renouvelé la langue, pourfendeur de la bêtise humaine à tous les étages, il est sans conteste l’une des figures majeures du patrimoine littéraire.