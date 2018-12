La première édition de l'Encyclopedia Britannica (1771) à découvrir en ligne

Michael Coghlan, CC BY SA 2.0

De toute évidence, la première édition des textes mettait en avant une certaine subjectivité écossaise, avec deux thèmes de prédilection : la science moderne et l’identité locale.Des gravures évoquant le travail des sages femmes avaient d’ailleurs scandalisé les lecteurs, et furent par la suite arrachées de tous les exemplaires, sur ordre de la Couronne. Fort heureusement, un exemplaire – au moins ! – fut conservé par la NLS.Et désormais, il est pleinement accessible en ligne.La Britannica fut conçue par l’imprimeur Colin Macfarquhar, le graveur Andrew Bell et William Smellie, qui en édita la première version. Elle fut publiée en 100 parties, diffusées chaque semaine, avec trois années complètes pour aboutir à l’intégralité des volumes. À son achèvement, en 1771, elle comptait ainsi trois livres.Les 160 illustrations, réalisées sur cuivre, sont d’ailleurs de la main de Bell, qui s’était forgé une solide réputation après son passage au Scots magazine.Par la suite, les révisions du texte se sont enrichies de commentaires d’experts, au cours du XIXe siècle. Et depuis, la réputation du texte n’est plus à démontrer. À l’initiative de cette encyclopédie, Smellie avait souligné que son travail avait vocation « à promouvoir la connaissance et à en inspirer, auprès du lecteur, l’amour ». Du savoir, évidemment.Pour y accéder, ce sera à cette adresse