La présidente de la Société des Journalistes de Livres Hebdo licenciée

À @livreshebdo, la direction adopte des méthodes de patron voyou à l'encontre d'une salariée, présidente de la @HebdoSdj. Toute notre solidarité avec @PaulineLeduc ! https://t.co/0LJIBpJXr0 — Syndicat général Livre et Communication écrite CGT (@SGLCE_CGT) July 21, 2020

photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

« Une décision inique », estime la société des journalistes de Livres Hebdo, doublée de motifs, pour justifier une telle sanction, « totalement ridicules, et seraient risibles s’ils n’avaient des conséquences bien réelles et bien sérieuses sur la vie et l’équilibre de notre consœur et camarade, jeune mère de famille récemment rentrée de son congé maternité ».Déjà, sept journalistes avaient été licenciés pour motif économique avant que ce 10 juillet ne soit également remerciée la présidente de la SDJ.« Ne pouvant mettre son travail en cause, sa hiérarchie lui reproche son opposition au comptage des signes produits par les rédacteurs, et ses questions sur le plan de restructuration du magazine », poursuit la déclaration. Des mesures auxquels les journalistes se seraient unanimement opposés — par communiqué ou motions de défense.Le licenciement dissimulerait alors « des représailles » appuyées par « des prétextes inconsistants ».Présentée comme « soucieuse de recherche de solutions constructives », la présidente se serait efforcée d’entretenir le dialogue « avec une direction et une rédaction en chef dont les décisions erratiques inquiétaient tous les journalistes ». Toutefois, on lui reproche « une attitude de “défiance quasi systématique” nuisant “gravement” au bon fonctionnement » de la structure.La SDJ condamne la décision, et assure qu’elle produira des témoignages devant la justice.