La prison d'Oscar Wilde ne sera pas un centre des arts

Inhabitée depuis 2014, la prison de Reading — célèbre pour avoir abrité Oscar Wilde pendant deux ans — a été mise en vente l’année dernière. La ville s’est depuis battue pour transformer cet établissement pénitentiaire en centre des arts afin de rendre hommage à l’écrivain irlandais. Un projet qui ne verra cependant pas le jour, rejeté par le ministère de la Justice.



La prison de Reading (Andrew Reid Wildman, CC BY-NC 2.0)

Oscar Wilde fut emprisonné de 1895 et 1897 à la prison de Reading, non loin de Londres, condamné pour « grave immoralité » en raison de son homosexualité. Depuis la mise en vente des locaux de l’établissement désaffecté par le gouvernement, le conseil de la ville se mobilise pour donner à ce lieu chargé d’histoire une ambition culturelle.Le projet a notamment été soutenu par de nombreux auteurs comme Stephen Fry et Julian Barnes. Le député Matt Rodda, autuer du projet de réhabilitation avait même lancé une pétition. « Cette prison est un site important de notre patrimoine national [...] Nous, les signataires, voulons le voir préservé et transformé en centre artistique », explique-t-il dans le document Et d’affirmer : « Nous appelons le ministère de la Justice à soutenir notre projet et à ne pas le vendre au plus offrant. Ce magnifique site doit rester ouvert au public, il est trop important pour être réaménagé en appartements de luxe. » Une demande qui n’a manifestement pas été suivie.