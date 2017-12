La professeure des universités Célia Zolynski rejoint le CSPLA

Le Conseil Supérieur de la Propriété Littéraire et Artistique (CSPLA) vient d'accueillir un nouveau membre dans ses rangs : Célia Zolynski, professeur des universités, vient d'être nommée au titre des personnalités qualifiées en matière de propriété littéraire et artistique, par un arrêté du 15 décembre dernier. Elle rejoint ainsi l'instance consultative du ministère de la Culture.

Célia Zolynski

Professeur agrégée de droit privé à l'Université de Versailles Saint-Quentin et codirectrice du Master Propriété intellectuelle et Numérique et du Master 2 PID@N de l'Université Paris Saclay, Célia Zolynski a été nommée au Conseil national du numérique en février 2016, mais a fait partie des membres qui ont donné leur démission le 19 décembre 2017.

Les activités de recherche et d'enseignement de Célia Zolynski portent notamment sur le droit du numérique, le droit de la propriété intellectuelle, le droit des affaires et de la consommation ainsi que les sources du droit.

Elle rejoint l'équipe des personnalités qualifiées en matière de propriété littéraire et artistique du CSPLA, à savoir :

M. Dardayrol (Jean-Pierre), ingénieur général des mines ;

M. Japiot (Olivier), conseiller d'État.

Au titre des professeurs d'université :

Mme Benabou (Valérie-Laure) ;

Mme Farchy (Joëlle) ;

M. Moreau (François) ;

M. Sirinelli (Pierre).

Au titre des avocats à la cour :

Mme Bénazéraf (Josée-Anne) ;

M. Martin (Jean)

Pour rappel, le CSPLA est une instance consultative indépendante chargée de conseiller le ministère dans sa politique en matière de propriété intellectuelle.