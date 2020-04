La propriété intellectuelle ne triomphera pas du coronavirus, au contraire ?

congerdesign, CC 0





Je vais vous montrer la voie...

L’IFLA, Fédération internationale des associations et institutions de bibliothèques, le réaffirme : le droit d’auteur et la propriété intellectuelle exercent une influence directe, et « déterminante sur le travail des bibliothécaires ». Dans un univers globalisé, les règles se mettent à jour et évoluent fort logiquement.Or, certaines pratiques, désormais encadrées — comme le prêt numérique ou l’accès à distance des ouvrages scolaires — montrent aujourd’hui la nécessité de repenser les cadres. Ainsi, les bibliothèques fermées par mesure sanitaire ont basculé vers une offre dématérialisée, pour garantir l’accès à la culture. Et sans cette solution, les traces que laissera le coronavirus seront plus profondes encore dans la société.Pour autant, relève l’IFLA, « les lois et pratiques en matière de propriété intellectuelle n’autorisent pas forcément ces solutions ». Si les éditeurs ont ouvert certaines portes, « souvent en réponse aux appels des bibliothèques », leurs approches « ne couvrent pas tous les besoins de la situation ».Le courrier adressé à Francis Gurry, directeur général de l’OMPI souligne la nécessité d’une flexibilité « pour faciliter l’utilisation des œuvres, dans l’intérêt public ». Et que les titulaires de droits accordent les autorisations idoines pour ce faire.La lettre s’appuie sur quelques exemples forts d’actualité : « Des chercheurs ont découvert la propagation du virus grâce à un projet de text and data mining analysant des articles de presse protégés par le copyright, approche permise par le Fair Use du Canada à des fins de recherches. » Ou encore : « Les premiers traitements potentiels ont été développés grâce aux médicaments existants, action rendue possible par des exceptions d’utilisation expérimentale au droit des brevets. »Les accès à distance existent, certes, mais uniquement là où les lois sur le droit d’auteur les rendent possibles. La libre circulation — ou l’octroi d’une plus grande liberté dans la circulation — des informations relèverait donc d’une vision collective, et de santé publique, voire mondiale.À ce titre, l’OMPI peut « aider à montrer la voie », et guider les États pour qu’ils prennent les décisions les plus justes. En quelques points, cela signifie :• flexibilité sur l’utilisation de contenus sous droit pour l’enseignement en ligne, à de fins de recherche et d’expérimentation, pour des intérêts publics vitaux (médecine, notamment) ;• demander aux titulaires de droits de renoncer aux restrictions et aux licences qui pèsent actuellement (notamment dans le texte and data mining), « pour aider à contrer la pandémie mondiale » et en minimiser les conséquences ;• soutenir l’appel qu’a lancé le Costa Rica pour garantir un accès équitable aux traitements à venir (voir Le Temps ) ;• soutenir le droit des pays à faire sauter les principes de secrets commerciaux et autres droits, pour faciliter l’accès aux éléments de fabrications, de recherches, et autres données, autour du Covid-19, « dès que ce sera raisonnablement possible »Des approches claires, pour servir l’intérêt collectif — non plus celui d’une corporation, mais de l’humanité, semble-t-il. « Ce que nous vivons est littéralement extraordinaire », indiquait le Premier ministre, Édouard Philippe, cité par l’AFP.« Nous sommes entrés dans un territoire inexploré : c’est la façon qu’ont les juristes de dire qu’il n’y a pas de précédent. Il n’y a aucun précédent à une épidémie de cette ampleur, à un arrêt aussi brutal et massif de l’économie française et de l’économie de nos partenaires. » Les faits sont là, en effet.