La publication du livre de Mary L. Trump suspendue par la justice

Même si la date de parution de l’ouvrage est annoncée après cette date d’injonction, l’ordonnance empêche l’éditeur de l’imprimer ou de le distribuer de quelque manière que ce soit jusqu’à cette échéance. Une décision qui pourrait ainsi retarder la publication du livre de Mary L. Trump. Pour rappel, Robert S. Trump avait déjà essayé d’interdire la parution du livre Too Much and Never Enough : How My Family Created the World’s Most Dangerous Man (Simon & Schuster), signé par Mary L. Trump, nièce de Donald Trump.Mais alors que cette première tentative s’était soldée par un échec , le plus jeune frère du président américain a décidé de déposer une nouvelle demande auprès d’une autre cour de l’État de New York. Cette fois-ci, sa requête a été entendue, du moins en partie.En effet, dans une décision de trois pages , publié ce 30 juin 2020, le juge Hal Greenwald a annoncé la suspension de la publication de l’ouvrage, jusqu’au 10 juillet, minimum. Le verdict a été rendu après une audience organisée sur Skype le 29 juin.Même si la date de parution de l’ouvrage est annoncée après cette date d’injonction, l’ordonnance empêche l’éditeur de l’imprimer ou de le distribuer de quelque manière que ce soit jusqu’à cette échéance. Une décision qui pourrait ainsi retarder la publication du livre de Mary L. Trump.

