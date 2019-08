La quinzaine du numérique en bibliothèque : jeu vidéo, fabrication et société

Six projets seront ainsi exposés durant la journée, à travers trois thèmes majeurs : pratique participative, démarche collaborative, numérique. Aujourd'hui, nous découvrons la quinzaine du numérique en bibliothèque, par BiblioGironde (33).La Quinzaine du numérique en bibliothèque, ce furent deux semaines d’animations partagées, du 6 au 20 avril 2019. L’occasion pour certains de valoriser des actions existantes, pour d’autres, de mettre le pied à l’étrier et de tenter une première animation numérique.L’occasion pour tous de positionner les bibliothèques de Gironde comme des actrices incontournables en matière de médiation et d’animation numérique. Trois thématiques ont été retenues pour cette première édition : jeux vidéo, fabrication numérique, numérique et société.Au programme : des ateliers créatifs, des expositions, des projections, des débats, des lectures, des tournois, des quizz, du théâtre... autour de l'impression 3D, des drones, de la programmation, de la citoyenneté numérique, de la musique assistée par ordinateur, du pixel art, des Fab Lab, du light-painting, des robots, des jeux, des ressources numériques...Plusieurs objectifs en découlaient. Pour les bibliothèques qui sont déjà actives dans le domaine, donner de la visibilité aux actions qu’elles mènent en matière de numérique.Pour celles qui hésitent à se lancer, l’occasion de faire un premier pas, accompagnées par les équipes de biblio. gironde.Pour les publics, les partenaires et les tutelles, l’occasion de voir les bibliothèques en tant que parties prenantes de l’écosystème numérique girondin.Pari tenu avec 43 bibliothèques participantes, plus de 170 animations et un public au rendez-vous pour cette première édition.Chaque projet sera détaillé au cours de la journée organisée par l’ALCA. Plus d’informations