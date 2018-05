La recette de la pierre philosophale, traduite par Isaac Newton

L’établissement a pu acquérir le manuscrit aux enchères grâce au don d’un couple d’anciens étudiants de la faculté de l’Illinois, Jim et Lionelle Elsesser, de St Louis. La traduction en latin de ce document par Isaac Newton s’intitule Opus Galli Anonymi et vient enrichir la section histoire des sciences de la bibliothèque.

Le philosophe, scientifique et alchimiste britannique a traduit le document du français vers le latin. Il y a ajouté des notes et des corrections, se basant sur ses propres travaux de recherches. On prêtait alors à la pierre philosophale d'incroyables propriétés : elle aurait été capable de transformer le plomb en or, de guérir la maladie ou encore d’accorder l’immortalité.

Lynne Thomas, directrice de la bibliothèque, ajoute que le manuscrit « fournit plus d’informations sur le contexte de l'exploration scientifique aux XVIe et XVIIe siècles, et le fait qu'il n'était pas inhabituel pour un scientifique comme Newton d'explorer l'alchimie en parallèle de ses travaux de physique et mathématiques. Il est intéressant de voir la science et les croyances côte à côte. »





Le manuscrit est composé de quatre feuilles de papier pliées au milieu pour former un livret de huit pages. La directrice précise que le document doit encore être traduit en anglais, qu’il a besoin d'un travail de conservation et doit être entièrement catalogué afin d’intégrer les collections. Mais avant toute chose, la question la plus urgente est de savoir comment conserver un document si délicat et fragile afin de stabiliser son état.

« Comme nous savons que beaucoup de gens voudront le voir, nous allons travailler avec le département de la conservation, ici, à la bibliothèque de l'Université pour nous assurer que les conditions de conservation que nous mettons en place permettront de maintenir son intégrité physique tout en le rendant accessible au plus grand nombre », a ajouté Thomas.

Il ne sera pas exposé de manière permanente, mais sera conservé dans la collection de l’établissement et restera disponible sur demande. L'accès à ce document sera certes limité, comme c'est le cas pour d’autres articles qui sont fragiles et précieux. À terme, le manuscrit sera peut-être numérisé afin que les chercheurs puissent y accéder en ligne.

Cependant, beaucoup d’entre eux voudront probablement le voir de leurs propres yeux. Il est des attributs physiques qui ne peuvent pas être transmis par une numérisation, rappelle Thomas sur le site de l'Université. La directrice évoque entre autres la qualité et l'épaisseur du papier qui donneraient une idée du coût de production, du type d'encre ou encore des couleurs utilisés.