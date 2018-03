La réforme de l'aide aux librairies VAL approuvée par le CNL

Le site du CNL précise que cette aide permet de faire de ces librairies des lieux attractifs, « avec un accueil et un accompagnement professionnels des clients » en allégeant les charges habituellement mises en œuvre pour la mise en valeur des sélections de la librairie et le renforcement de « son attractivité commerciale et son rôle culturel ».Le communiqué rappelle quant à lui que la réforme de cette subvention découle d’une évaluation réalisée par le Groupe Eneis, cabinet spécialisé et du travail d’un groupe de concertation composé de partenaires professionnels. Le dispositif d'aide est ainsi clarifié, simplifié et voit sa légitimité renforcée ainsi que l’effet levier engendré.Dorénavant, seuls les établissements labellisés par le ministère de la Culture seront éligibles. Le choix sera recentré sur « le travail réalisé par les librairies autour de leur assortiment, le lieu et la qualité de service ». Le comité prendra également en compte les contraintes locales si elles existent. Les conditions d’accessibilité sont ainsi clarifiées et le nombre de documents à fournir diminué.