La région Grand-Est vient en aide à ses librairies indépendantes

Depuis cette année, la Région Grand-Est offre un dispositif d'aide pour soutenir les librairies indépendantes. Cette initiative vise à financer un accompagnement d’experts autour des projets de développement des libraires. C'est le réseau de consultants indépendants Axiales qui a été choisi en tant que prestataire de cette action.



(photo d'illustration : maryignatiadi - Pixabay License)



(photo d'illustration : maryignatiadi - Pixabay License)

Des consultants experts dans le domaine du livre



Axiales regroupe un ensemble de consultants spécialisés dans chaque domaine du livre. Ces derniers sont chargés d'accompagner les personnes et les équipes des entreprises du livre en lien avec leurs problèmes stratégiques ou opérationnels.



Ces professionnels ont tous occupé des postes à responsabilités et ils ont choisi de mettre en commun leurs expertises et leurs méthodes pour répondre avec efficacité aux attentes des professionnels de l’édition, de la diffusion, de la distribution et de la librairie.



Un dispositif d'aide pour 30 librairies indépendantes



Dans le cadre du dispositif d'aide organisé par la Région Grand-Est, Actualitté a pu contacter Mathilde Rimaud, l'une des consultantes spécialistes chargée de la mission et ancienne responsable commercial et promotion chez Didier Jeunesse. « Le dispositif durera trois ans. Les consultants d'Axiales interviendront auprès de 10 librairies par an », explique-t-elle.



« Nous nous chargeons d'analyser en profondeur le dossier, afin d'intervenir et conseiller au mieux les libraires bénéficiant de l'aide de la région [Grand-Est] », ajoute la consultante. En effet, l'équipe d'Axiales prendra en compte la taille et l'emplacement de chaque librairie afin de l'intégrer au mieux sur le marché du livre.



Ainsi, après l'étude du dossier, les experts se rendent sur place sur une ou plusieurs journées afin de voir la stratégie de vente, la manière dont le libraire peut élargir son offre, changer l’aménagement de ses locaux ou encore repenser sa communication. « Nous n'avons aucun délai imposé, a précisé Mme Rimaud. La durée de chacune de nos interventions dépend des difficultés rencontrées par les libraires et la taille de chaque dossier ».



Mieux appréhender les évolutions du secteur



« Malheureusement, il n'existe pas de structure régionale dans le domaine du livre afin de venir en aide aux librairies de la région Grand-Est », regrette la consultante. Néanmoins, il existe l'Association des Libraires indépendants de Lorraine ou encore la DRAC qui permettent de prévenir les mutations profondes du secteur.



Ces dernières entraînent souvent des difficultés dont la concurrence des structures en ligne (FNAC, Amazon...), l'augmentation des coûts d'exploitation ou, plus récemment, le développement du numérique.





Pour le moment, ni la région Grand-Est ni Axiales ne comptent publier de bilans concernant les librairies où ils interviendront. « Tous les dossiers et évolutions resteront, pour notre part, confidentiels, assure la consultante. Il est aussi très peu probable que la région Grand-Est rende ces résultats publics. »