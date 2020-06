La rémunération des auteurs lors de manifestations littéraires révisée

photo ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Chaque année, l’assemblée générale de la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse vote les recommandations tarifaires de l’année à venir. Les recommandations tarifaires sont indexées sur l’indice des prix à la consommation sur une année (référence Insee) — qui cette année est de +0,4 %.Selon que l’on fasse intervenir pour une journée ou une demi-journée, les montants vont donc évoluer comme suit :▪Les recommandations tarifaires 2021 des rencontres :375,98 € net (447,76 € brut) la journée et 226,82 € net (270,13 € brut) la demi-journée.▪Les recommandations tarifaires 2021 des signatures :187,99 € net (223,88 € brut) la journée et 113,42 € net (135,06 € brut) la demi-journée. Un calculateur est toujours disponible, et mis à jour, pour aider les organisateurs de manifestations. On peut également trouver un modèle de convention (dans le cadre de rencontres ou d’ateliers).Cette grille tarifaire est soutenue par La Fédération des salons et Fêtes du Livre jeunesse, partenaire essentiel de Charte. Chaque année, la Charte l’informe des recommandations tarifaires qui seront soumises à l’assemblée et invite un de ses représentants à participer à l’AG. « Les deux organismes communiquent ainsi en toute transparence », note l’organisation.De même, le CNL et la SOFIA ont conditionné, depuis quatre ans maintenant, l’obtention de leurs subventions aux organisateurs de manifestations littéraires au respect d’un tarif de rémunération minimum. Ce dernier découle, pour les interventions publiques, des recommandations de la Charte.