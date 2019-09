La rentrée de 21 CM avec Patrick Modiano, sur Canal +

Qui dit Modiano dit forcément…Paris. Avec Augustin, ils exploreront la relation de l’écrivain à cette ville qu’il n’a de cesse d’arpenter depuis près de 30 romans. Le Paris du présent, le Paris du passé surtout, dont l’auteur conserve précieusement la mémoire.Point de départ de leur flânerie : le 18ème arrondissement, un des quartiers chers à Patrick Modiano, puisqu’il y a vécu et l’a beaucoup écrit. S’ensuit la séquence traditionnelle de la bibliothèque d’Augustin – l’occasion de balayer largement les références littéraires de l’auteur du Goncourt 1978 pour Rue des boutiques obscures.L’occasion aussi d’inaugurer les ondes d’une toute nouvelle radio créée par Augustin : Radio-Modiano…Puis direction les coulisses du célèbre Théâtre de l’Atelier. Un lieu choisi par l’écrivain, lui-même enfant de la balle – sa mère était comédienne. Un théâtre qui revient souvent dans son œuvre et où fut adapté son roman Un pedigree par Edouard Baer il y a quelques années.Enfin, comme d’habitude, 21CM réserve son lot de surprises en cette rentrée littéraire avec cette émission événement conçue et réalisée comme une intrigue « modianesque ». Un événement de télévision pour découvrir en exclusivité le nouveau roman de Patrick Modiano Encre sympathique qui sort le 03 octobre aux éditions Gallimard.