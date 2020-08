La rentrée littéraire à travers 18 auteurs d'Occitanie

« Pour cette “collection Automne”, nous vous proposons un temps de rencontres et d’échanges autour de l’actualité des auteurs invités », indique l’organisme. Le rendez-vous est fixé au lundi 21 septembre de 9 h à 18 h à la Cinémathèque de Toulouse (69 rue du Taur), pour découvrir l’actualité littéraire de 18 auteurs et autrices de la région.Seront ainsi présents Jean-Pierre Alaux, Laura Brignon, Magyd Cherfi, Brigtte Coppin, Lilian Coquillaud, Dobbs, Sara Gavioli, Michel Gazier, Maxime Lachaud, Simon Lamouret, Claire Lecœuvre, Silvia López Cabaco, Laurent Mauvignier, Henri Meunier, Dominique Nédellec, Michel Piquemal, Sandrine Willems et Gaya Wisniewski.Le matin sera axé essentiellement sur la littérature générale, l’après-midi portera sur la littérature de jeunesse et la BD. Il est également possible d’obtenir par téléphone ou courriel le catalogue des nouveautés.Si l’entrée est libre, les inscriptions sont obligatoires, à cette adresse , avant le 16 septembre — et dans la limite des places disponibles. Le rendez-vous s'adresse avant tout à la presse.