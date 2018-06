La rentrée littéraire d'Albin Michel ouverte à tous en Facebook Live

300 libraires étaient présents lors de la présentation de la rentrée littéraire d’Albin Michel. Cette année, la maison avait choisi d’investir lourdement dans une diffusion directe sur Facebook. Un live qui aura enregistré 200.000 connexions – quatre fois plus que l’an passé.







« Il faut arriver à se faire une place, d’autant qu’il y aura de bons livres dans d’autres maisons. Pour nous distinguer, nous avons choisi de créer ce mouvement vers les utilisateurs du réseau », expliquait Mickaël Palvin, directeur marketing de la maison, à l’origine de ce projet.

Moyens significatifs, cette année, après une expérimentation intéressante en 2017. Une bulle accueillait ainsi les auteurs avant leur passage et retransmettait le FBLive où ils voyaient s’afficher les commentaires en direct.

« Nous avions disposé une antenne satellite sur le toit de la maison d’Amérique latine pour capter le signal, ce qui nous a garanti une retransmission sans aucune coupure », note Mickaël Palvin. Un point de satisfaction majeur : l’année passée, quelques problèmes de débit avaient freiné l’enthousiasme.



« Et après chaque passage des auteurs, une storie sur Insta était réalisée. » Les réseaux sont bien au cœur d’une stratégie de communication globale, mais le travail s'effectue surtout sur la curiosité en amont. « Les auteurs étaient ravis de voir les interactions live avec leurs fans ou futurs fans désireux de lire leur livre. »



Pour cette avant-première de la rentrée littéraire, 14 auteures et auteurs étaient présents. Ce Facebook Live aura donné l’occasion de dépasser amplement les frontières : « Aux commentaires mis en live, nous savons que des Français nous ont suivi d’Argentine, des États-Unis et d’Australie », explique-t-il à ActuaLitté.

Dans l’ensemble, ce Live aux moyens musclés aura rempli plus que sa mission. « Nous avons reçu de nombreux messages de libraires qui ne pouvaient être présents et qui ont été enchantés de nous suivre sur Facebook. » Et l'avantage est que l'on pourra retrouver les vidéos tout l'été, pour s'empreigner de ce que les auteurs ont pu dire de leurs ouvrages.