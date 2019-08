La rentrée littéraire Denoël, sous le signe du voyage

Marco Sabatino - L’été meurt jeune

Les Pouilles, 1963. Dans un petit village écrasé de chaleur, ils ont 12 ans, inséparables, et écument les ruelles pour tromper l’ennui. Et Primo, Mimmo et Damiano, dont les pères sont absents, se font harceler par une bande d’ados. Lors d’une bagarre de trop, ils vont sceller un pacte de sang, s’engageant dans une spirale infernale, qui signera la mort de cet été-là et la fin de leur enfance.Texte acheté sur la foi de sa traductrice, l’éditrice l’a reçu comme un souffle et le qualifie de « merveille d’écriture et de narration ».Australie, de nos jours. Kim Learny est enseignante : lors d’une pause, elle est abordée par un inconnu qui lui présente un avis de recherche, lancé 28 ans auparavant : la petite fille sur la photo, c’est elle, il en est persuadé. Elle l’éconduit, mais les questions vont peu à peu surgir : n’ayant jamais connu son père, sa mère étant décédée, comment se fait-il qu’il n’y ait aucune photo d’elle avant ses deux ans ?Elle finira par suivre cet inconnu dans le Kentucky, à la poursuite de sa propre histoire, au milieu des communautés évangéliques, de pentecôtistes azimutés, de grands rassemblements de mobil homes.Alternant récit de la quête de Kim et flashbacks dans les années 90, ce « récit halluciné », autour des sectes, des conspirations, de la violence et de la mémoire fera l’objet d’une adaptation cinéma.Il fait partie des rares thrillers lancés durant la rentrée littéraire, et se déroule dans le Doggerland, lieu mythique scandinave, recouvert par les eaux à l’instar de l’Atlantide. Tout commence lors d’une fête de l’huître ; au petit matin l’inspectrice, Karen Heiken Hornby se réveille… aux cotés de son boss. Et dans cette ville où tout le monde se connaît, le meurtre d’une femme ne passe pas inaperçu et revient à la charge de l’inspectrice. Et cette femme c’est l’ex du commissaire, ce qui ne fera que complexifier l’affaire…Quatre tomes sont prévus dans cette série, déjà en cours d’adaptation elle aussi.Mirko Sabatino, trad. italien Lise Caillat - L'été meurt jeune - Denoël - 9782207142301 - 19,90 €Maria Adolfsson, trad. suédois Anne Postel - Doggerland, Vol. 1. Faux pas - Denoël - 9782207143155 - 23,90 €(à paraître 5/09) Christian White, trad. anglais (Australie) Pierre Ménard - Le mystère Sammy Went - Denoël - 9782207140482 - 22,90 €