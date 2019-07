La rentrée littéraire Flammarion en podcasts : lecture et entretiens

Podcast, extraits et entretiens

Des croisements thématiques et littéraires

Avec 3 romans étrangers et 7 romans français — dont le prochain Olivier Adam, La partie de badminton , que nous avions présenté —, la rentrée de Flammarion s’oriente vers le « less is more ». Ou, selon les propos de la directrice éditoriale, Alix Penent, « moins publier pour avoir le temps de mieux défendre ». Cette année, donc, la maison filiale du groupe Madrigall resserre encore sa production, pour n’aboutir “qu’à” 10 romans.Dans l'accompagnement des auteurs, la maison a mis en place un site réunissant la présentation des ouvrages — avec des liens pointant sur dix sites de libraires en ligne, physiques et pure players. Une présentation classique, avec biographie des auteurs et un extrait.Mais là, attention : on passe par l’outil d’Eden Livres, certes intéressant quand on est sur ordinateur, mais pas du tout commode en version mobile. Le téléchargement – EPUB ou PDF –, n’est proposé que pour la version ordinateur : quand on accède au site depuis un mobile ou une tablette, on s’agace gentiment. Et on se dit qu’on va passer à autre chose.Plus intéressant en revanche, la maison propose en revanche tout un volet podcast, articulé autour de deux types de contenus. Le premier est une approche thématique, aux croisements des ouvrages des uns et des autres : Le roman dans tous ses états, Le moment de bascule, Être son sujet. L'audio a le vent en poupe actuellement : voici les quatre premières productions.Le second, plus complet offre de retrouver l’ensemble de la rentrée littéraire par auteur, avec une présentation des 10 différents romans qui sortiront à compter du 21 août, ainsi qu’une lecture et un entretien. Là encore, regrettable, il n’est pas possible de télécharger les podcasts réalisés pour une écoute ultérieure, hors connexion. L'option qu'il suffit d'activer sur Soundcloud, aurait permis de stocker pour plus tard, plutôt que de contraindre à revenir systématique sur le site.Un dernier élément, encore en construction, devrait réunir prochainement les captations vidéo des auteurs, réalisées durant la présentation de la rentrée aux libraires. Du moins, peut-on le présumer : pour l’instant, le seul problème est qu’on a un espace vide – mais après tout, aucune communication officielle n’a semble-t-il commencé.