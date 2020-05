La rentrée littéraire, présentée aux libraires depuis YouTube et Tims

Julien Delorme pour La Peuplade







Cette année, le CDE avait prévu une célébration toute particulière, avec une tournée en province — les années passées, ce sont 200 libraires qui se retrouvent pour découvrir les catalogues des maisons diffusées. Alors, on se tourne vers internet : un local qui « d’ordinaire n’accueille pas plus de 3 ou 4 personnes » a été changé en officine hollywoodienne. Ou presque.Toute la journée durant, se sont enchaînées les captations vidéos d’éditeurs, avec 4 à 10 minutes de présentation. Moins de titres, plus concentrés, cet exercice a couvert littérature, imaginaire et sciences humaines. « Il manquait cette dimension de retrouvailles avec les libraires », indique Adrien Servières, qui a piloté le projet.Pour autant, cela garantira une diffusion sur YouTube — mais surtout, un matériel de communication et de présentation accessible à tous. « Les liens seront envoyés à des bases de données de librairies partenaires, d’association de libraires, mais également aux représentants », poursuit-il. Le besoin d’information sur les parutions à venir, en période d’extrême chaos, est plus pressant encore.En tout, 20 captations réalisées le même jour, un marathon caméra au point, tant pour le CDE que pour les éditeurs. Et cela ne s’arrêtera pas en si bon chemin. « Comme les rencontres ne sont pas possibles, nous avons mis en place un calendrier de rendez-vous, via l’application Tims. »Il faudra caler une date — à voir avec le CDE, justement —, mais cela permettra de profiter d’un exercice de carte blanche laissée aux éditeurs : sont conviés auteurs, traducteurs ou même libraires ayant déjà lu les livres. Un moment privilégié, évidemment, qui ne remplace rien, mais pallie quelque peu.« Cela se déroulera entre le 8 et le 18 juin : tout le monde, ici comme chez nos éditeurs, est sur le pied de guerre pour sensibiliser différemment à cette rentrée, bien particulière », conclut Adrien Servière. À chacun de s’emparer de la production vidéo réalisée, pour valoriser ses titres, bien entendu.Voici les maisons qui ont pris part à l’aventure :Rentrée littéraire :– Éditions P.O.L – Frédéric Boyer– Éditions Gallmeister – Oliver Gallmeister & Catherine Lauprêtre– Sabine Wespieser Editeur – Sabine Wespieser– Éditions de La Table Ronde – Alice Déon– Christian Bourgois Editeur – Clément Ribes– Liana Levi – Liana Levi– La Peuplade — Julien Delorme– La Manufacture de livres — Pierre Fourniaud & Marie-Anne Lacoma– Éditions Zulma – Laure Leroy– Éditions Verdier – Mathilde Azzopardi– Les Éditions de Minuit — Emmanuel Barthélemy– Éditions José Corti – Fabienne Raphoz & Bertrand Fillaudeau– Au diable vauvert – Marion MazauricRentrée imaginaire :– L’Atalante — Mireille Rivalland– La Volte — Mathias Echenay– Le Bélial’ : Olivier Girard– Au diable vauvert – Marion MazauricRentrée sciences humaines/histoire :– Éditions Tallandier – Xavier de Bartillat– Éditions Zulma – Laure leroy– Les Éditions de Minuit — Emmanuel Barthélemy– Éditions Verdier – Mathilde Azzopardi– Éditions ESF – Sophie Courault– Éditions Erès – Marie-Françoise Dubois-Sacrispeyre– Éditions Le Détour : Bertrand Bernard