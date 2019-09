La rentrée littéraire Rivages, familles implosives

Alban Lefranc – L’homme qui brûle

Guillaume Lavenant - Protocole gouvernante



Andrew Ridker - Les altruistes

Texte à la première personne et au présent, d’une « grande vivacité », assure la maison, c’est avec son héros Luc Jardy que l’on va cheminer. Laminé par l’éducation catholique très stricte reçue d’une mère monstrueuse, devenu machine à concours, dans un monde désormais disloqué, dans une tentative vaine et opiniâtre, bouée factice à laquelle il se raccroche de toutes ses forces, alors qu’il passe sa vie en décalage.« Dans un burlesque permanent, sans ironie, on rit, mais avec lui, lui qui va petit à petit vouloir coucher dans son roman, outre ses tentatives d’élucidation du monde qui l’entoure, son enfance, Alain Delon (celui des films de Melville), pour s’échapper de ce corsetage, dans une confusion entre la violence personnelle subie et la violence du monde ».On entre dans ce livre comme l’on suivrait les consignes données à cette jeune femme, nouvelle gouvernante entrant au service d’une famille, et suivant à la lettre les instructions laissées. Par qui ? Pas ce couple, au sein duquel l’on va s’immiscer avec elle, dans des « attentats du quotidien » qui vont venir en perturber insidieusement la routine le fissurer et mettre à mal les grands principes bourgeois familiaux.« Un texte qui flirte aux marges du fantastique, sans cesse en tension, et qui mélange les codes de la littérature du quotidien, du roman d’espionnage et du road movie », indiquait l'éditeur enthousiaste. La rédaction est, depuis, convaincue !Portrait de famille : il y a Maggie 23 ans, diplômée, politisée, idéaliste. Ethan, 30 ans, qui a « tout du connard », aime son confort et vit angoissé. Ce sont les enfants de Francine, centre moral de la famille, qui se sacrifie pour eux et ses patients, et d’Arthur, le patriarche, un peu hors du temps, qui ne comprend plus un monde qui change trop vite pour lui.« Avec un sens aigu de la psychologie et une drôlerie irrésistible, ces personnages classiques sont propulsés dans le roman moderne américain », résumait la maison. Le rêve américain s’écroule actuellement, et induit un scepticisme latent, qui rend nécessaire de se réiventer. Dans cette forme de combat entre candides et cyniques, « famille et maison constituent un décor idéal, “sad and funny place”, où se déploient une qualité d’humour et d’ironie remarquables, pour exposer une vision du monde riche et complexe ».Alban Lefranc - L'homme qui brûle - Rivages - 9782743648190 - 19,90 €Guillaume Lavenant - Protocole gouvernante - Rivages - 9782743648145 – 18 €Andrew Ridker, trad. anglais (US) Olivier Deparis - Les altruistes - Rivages - 9782743648282 – 23 €