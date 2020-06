La Réunion : une pétition met en cause un livre “sexiste et misogyne”

Critique et dérision

Le sujet provocateur de l'ouvrage de Matthieu Chalange, sous-titré « L'enfer c'est les filles » a suscité la colère de nombreux internautes, et en particulier des femmes réunionnaises. « L’auteur de cette “fiction” a vécu trois ans à La Réunion. À partir de son expérience, il livre une vision des femmes réunionnaises où ces dernières sont réduites au rang de femmes-objets exotisées censées assouvir les pulsions d’un prédateur sexuel bouffé par la frustration et le manque de confiance en soi. Il perpétue des comportements coloniaux que je ne tairai plus », indique Mathilde Lebon, à l'origine d'une pétition qui demande le retrait du livre des librairies locales. Le texte dénonce un peu plus avant la teneur de l'ouvrage : « Nous avons dans ce livre, l’archétype de l’occidental à la recherche d’exotisme qui tente de trouver un sens à sa vie ennuyeuse. Plages, cocotiers, filles en bikini et sable fin… Julien incarne le colon blanc moderne porteur du fantasme exotique et des rêveries occidentales qui placent les femmes réunionnaises en tant qu’objet hypersexualisé. »La pétition, signée par près de 5000 personnes, indique que le texte est « le produit d’une histoire de violence coloniale », comparant le personnage créé par l'auteur à « un Gauguin moderne qui utilise le sexe pour asseoir sa position dominante ».Contactée, Colette Berthier, éditrice pour la maison d'édition Poisson Rouge, indique avoir « reçu ce texte par mail », et l'avoir laissé de côté, au départ. « Je me suis dit qu'il fallait quand même que je le lise », nous explique-t-elle. « D'abord méfiante je lui ai tout de même trouvé des qualités. C'est un point de vue peu abordé : celui d'un jeune métropolitain hors système (il vit du RSA) qui se veut libertin et beau parleur, avec les pratiques sexuelles de sa génération frottée à la pornographie en ligne. Le ton est à la critique et à la dérision, avec quelques scènes cocasses. »Le texte a ensuite été travaillé avec l'auteur, par email et par téléphone, pour aboutir à la version qu'a publiée la maison en 2019.Ce ton particulier, et la distance entre le narrateur et le personnage, seraient-ils passés inaperçus auprès des détracteurs du texte ? Colette Berthier assure avoir fait lire le texte à « quelques jeunes femmes », qui « ont apprécié, elles ont même beaucoup rigolé ». « Je comprends tout de même qu'on déteste le livre », précise l'éditrice, « le langage est cru, certaines scènes obscènes, et la critique du comportement des métropolitains en quête du bonheur dans les îles est acerbe. Je ne pense pas qu'il dégrade l'image des femmes dont il fait le portrait, il montre leur grande solitude, comme celle du héros d'ailleurs ».La maison d'édition Poisson Rouge ne modifiera pas la quatrième de couverture et n'ajoutera pas d'éléments à l'ouvrage initial, dont « il n'y avait que quelques exemplaires dans les librairies de La Réunion, non réapprovisionnées pour le moment pour cause de congé dans le personnel du distributeur ». Contrairement à ce qu'affirme le texte de la pétition, nous indique l'éditrice, le livre n'a pas reçu d'aide de la part de la région Réunion.Suite aux réactions sur les réseaux sociaux et à la pétition, l'Observatoire de la liberté de création de la Ligue des Droits de l'Homme, qui met en garde contre les atteintes à la libre diffusion des œuvres, s'est saisi du dossier.