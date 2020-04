La revue BIBLIOTHÈQUE(s) fête son numéro 100, avec un focus sur le numérique

« En 2002, BIBLIOTHÈQUE(s) a vaillamment pris la relève du Bulletin d’informations de l’ABF qui a sévi de 1954 à 2001 (193 numéros : record à battre !). 18 ans plus tard, nous voici au numéro 100 de BIBLIOTHÈQUE(s) ! », indique l'Association des Bibliothécaires de France pour souligner l'aspect exceptionnel de cette parution.La revue inaugure avec ce centième numéro un mode de diffusion inédit, qui combine le papier et le numérique et propose justement un accès libre au focus de son numéro d'avril 2020 , consacré au livre numérique en bibliothèque. Les outils pour les bibliothécaires, le dispositif PNB, l'accessibilité des titres numériques dans les établissements ou encore la situation du prêt numérique en Europe y sont abordés.Rappelons également que les archives de la revue BIBLIOTHÈQUE(s) sont hébergées et rendues consultables librement par l'Enssib, l'École nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques. Un an après leur parution, les numéros de la revue rejoignent ces archives, à retrouver ici