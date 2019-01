La revue Le 1 devient une émission sur Franceinfo

Émilie Tran Nguyen et Éric Fottorino

Tous les mercredis, Émilie Tran Nguyen et Éric Fottorino ouvrent Le 1 et dialoguent avec leurs invités sur l’actualité et le monde contemporain, à l'occasion d'une conversation déclinée en 5 pages, autour du 1 de la semaine, pendant 27 minutes.Le sommaire de l'émission est le suivant :: Un face à face avec deux contributeurs du 1: Une archive en lien avec le thème: Des dates et/ou des chiffres clés: un entretien avec une personnalité (qui n’est pas dans le numéro de la semaine): le poème sélectionné pour le 1 de la semaine, lu par une personnalitéÀ l'occasion de la première émission, diffusée exceptionnellement ce dimanche 20 janvier à 22h30, les deux présentateurs ont reçu Gérard Noiriel, historien, directeur d’études à l’EHESS, pour son livre Une histoire populaire de la France (édition Agone) et Jean-Baptiste de Froment, écrivain, conseiller LR de Paris, et auteur d'État de nature (édition Aux forges de Vulcain).Jean-Louis Debré, ancien président du Conseil Constitutionnel et auteur de Nos illustres inconnus (édition Albin Michel), a également participé à la première de l'émission. Pour clore cette dernière, Ariane Ascaride, comédienne, a lu le poème « Au peuple » de Victor Hugo.Le thème de cette émission était, on l'aura deviné, « Comment entendre le peuple ? »L'émission « :ouvrez le 1 » sera diffusée tous les mercredis à 22h30 sur franceinfo canal 27, à partir du mercredi 23 janvier 2019.