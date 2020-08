La revue littéraire Le Sabot, spécialiste des sabotages, se lance dans l'édition de livres

Après 3 ans d'existence, la revue littéraire Le Sabot souhaite poursuivre l'aventure éditoriale et ajouter des livres à son catalogue. Pour mener à bien ce projet, la bande "d'illustres anonymes" de 18 à 87 ans qui constitue l'équipe a mis en place un financement participatif . C'est à travers la prévente du premier ouvrage qui compile les 5 premiers numéros de la revue que pourront être financées l'impression et la diffusion des livres à venir.Ce Sabot 1-5, coûte 20€, frais de port compris, et se présente sous la forme d'un rougeoyant livre de 150 pages enrichi d'illustrations et de textes inédits. Cinquante artistes et auteur.rices ont participé à ces numéros.La campagne s'est ouverte hier et prendra fin le 30 septembre. La distribution du Sabot 1-5 se fera donc à partir d'octobre 2020. L'argent obtenu permettra à l'équipe de préparer les prochains numéros ainsi que la publication d'un roman et d'un recueil de poésie en décembre prochain.Pour avoir un aperçu du ton irrévérencieux et de l'amour du langage qui anime Le Sabot, il est possible de feuilleter les derniers numéros (#6. Terre! ; #7. La Soif ; #8. Saboter la Honte ; #9. Saboter la Ville) sur le site de la revue . Vous pourrez ensuite commander un exemplaire en passant commande par mail ou en librairie.On laisse Antoine Jobard, le rédacteur en chef, conclure : « Dès qu’il y a pouvoir, il y a surdité. Vieux réflexe d’onaniste, parce que peu partageur. Aujourd’hui mieux qu’hier et son cul-de-sac, le nihilisme postmoderne, cynisme de bac à sable fermé à toute imagination, il nous faut du sabotage. »