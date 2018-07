La revue québécoise XYZ répond aux accusations de son ex-directrice

C’est en réponse à un article publié dans le Devoir que Jacques Richer partage cette lettre. Il y défend la nouvelle incriminée, rédigée par un écrivain du comité de rédaction de la revue, David Dorais. Intitulée Qui ? Où ? Avec quoi ?, elle s’inspire du jeu de société le Cluedo. Seulement, la chute ne révèle pas l’identité du meurtrier.

Là où Vanessa Courville voit de « la violence gratuite, un viol pur et simple du personnage féminin », Richer et le collectif affirment que la fin de la nouvelle ne faisait que « le suggérer dans ses derniers mots comme une possibilité au-delà du texte, et les personnages incriminés, qui y sont clairement évoqués comme grotesques, n’y sont nullement héroïsés ».

Admettant une nouvelle fois que « ce texte a fait débat au sein du collectif parce qu’il est dérangeant », l’éditeur fait également état du fait que Vanessa Courville n’a été directrice de la rédaction, à proprement parler, qu’un mois. « Elle n’a participé à aucune réunion du collectif ni rencontré ses membres pour mieux les connaître, membres qu’elle juge pourtant d’emblée d’une manière diffamatoire. »